У британській розвідці показали актуальну карту боїв: яка ситуація на фронті

ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута.
ЗСУ продовжують тримати оборону на Сході. Водночас Бахмутський напрямок продовжує залишатися одним із найзапекліших ділянок фронту.
Про це інформує Міноборони Британії в Twitter.
Зазначається, що російські окупанти також проводили атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна, а також мають перевагу у Запорізькій області, де окупанти вимушені оборонятися.
Нагадаємо, у розвідці Британії озвучили, з якою метою росіяни передислокувалися на території Білорусі.
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