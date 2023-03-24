У британській розвідці показали актуальну карту боїв: яка ситуація на фронті

ЗСУ продовжують тримати оборону на Сході. Водночас Бахмутський напрямок продовжує залишатися одним із найзапекліших ділянок фронту.

Про це інформує Міноборони Британії в Twitter.

Зазначається, що російські окупанти також проводили атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна, а також мають перевагу у Запорізькій області, де окупанти вимушені оборонятися.

Нагадаємо, у розвідці Британії озвучили, з якою метою росіяни передислокувалися на території Білорусі.

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