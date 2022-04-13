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У британській розвідці пояснили, чому Росія змінила командувача війною в Україні

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У британській розвідці пояснили, чому Росія змінила командувача війною в Україні

Getty Images

Дворніков має попередній досвід командування в Сирії.

Призначення в Росії генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною з Україною демонструє, що рішучий опір українців і неефективне довоєнне планування змусили Кремль переоцінити свої дії.

Про це заявили у британській розвідці.

Вибір Дворнікова, як зазначається, є спробою централізувати командування та управління. Нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії і до сьогодні.

"Повідомлення орків нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі в міру того, як сили орди переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили РФ переглянути свої дії", - сказано в повідомленні.

У розвідці додали, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, від 2016 року він командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович вже відреагував на інформацію про призначення нового командувача угрупування росіян на території України. 

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