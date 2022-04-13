У британській розвідці пояснили, чому Росія змінила командувача війною в Україні

У британській розвідці пояснили, чому Росія змінила командувача війною в Україні

Дворніков має попередній досвід командування в Сирії.

Призначення в Росії генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною з Україною демонструє, що рішучий опір українців і неефективне довоєнне планування змусили Кремль переоцінити свої дії.

Про це заявили у британській розвідці.

Вибір Дворнікова, як зазначається, є спробою централізувати командування та управління. Нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії і до сьогодні.

"Повідомлення орків нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі в міру того, як сили орди переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили РФ переглянути свої дії", - сказано в повідомленні.

У розвідці додали, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, від 2016 року він командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/72z5bPsjSC



#StandWithUkraine pic.twitter.com/I3B0nmROkx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 13, 2022

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович вже відреагував на інформацію про призначення нового командувача угрупування росіян на території України.

Як повідомлялося: