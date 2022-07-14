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У британській розвідці пояснили, чому росіяни уповільнили наступ на Донбасі

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У британській розвідці пояснили, чому росіяни уповільнили наступ на Донбасі

Фото: Associated Press

Російські війська, яких кремлівський диктатор Путін відправив нищити Україну, втрачають темп наступу на Донбасі.

Застарілі транспорт, зброя та тактика радянського періоду, які застосовуються російськими військами, не дозволяють швидко відновити або наростити темп. Для цього потрібна переважна перевага в чисельності, яку Росія нині не в змозі забезпечити.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки 14 липня.

На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту, після чого в деяких районах здійснюються пробні атаки силами невеликих підрозділів — взводів та рот.

Проте за останні 72 години росіяни не досягли значних територіальних успіхів і ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська.

"Незважаючи на переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН з експорту зерна, які відбулися 13 липня, і нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення конфлікту залишаються туманними", - додають у розвідці.

Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли, як завдяки майстерності ЗСУ окупантам доводиться "нетрадиційно комплектувати" армію.

Як повідомлялося,  у Москві сформували полк, який набирає найманців на війну з Україною.

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