У британській розвідці пояснили, навіщо Росія перекидає авіацію до Білорусі та чи можливий наступ

Росія перекидає додаткові гелікоптери та літаки до Білорусі для проведення спільних з Мінськом льотно-тактичних навчань.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що 8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні від 16 січня до 1 лютого спільних російсько-білоруських льотно-тактичних навчань.

Станом на 8 січня було зафіксовано прибуття 12 гелікоптерів підтримки Мі-8 та ударних Мі-24 та Ка-52. На авіабазі Мачуліщі під Мінськом також приземлилися кілька літаків із позначками Z.

"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Незважаючи на те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд вони стануть надійною наступальною силою", - йдеться у повідомленні.

Загроза повторного наступу з боку Білорусі

Останніми днями у Білорусі фіксують активне прибуття російських військових та техніки. Декілька днів тому до Білорусі прилетіло 9 російських вертольотів, розмальовані літерою "Z".

В американському Міністерстві оборони не бачать ознак того, що Білорусь планує вступити у війну агресорки Росії проти України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що у Білорусі поки не фіксують переміщення російської техніки та особового складу до українського кордону. Проте РФ продовжує перекидати свої війська з Білорусі на схід України.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що військові навчання у Білорусі, які розпочнуться 16 січня, мають льотно-тактичний характер. Щодо ймовірності вторгнення окупаційних військ з боку Білорусі сухопутним коридом, Жданов вважає, що такий розвиток подій дуже низький.

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