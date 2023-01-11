У британській розвідці пояснили, навіщо Росія перекидає авіацію до Білорусі та чи можливий наступ

Росія активно перекидає додаткову авіацію до Білорусі.
Росія перекидає додаткові гелікоптери та літаки до Білорусі для проведення спільних з Мінськом льотно-тактичних навчань.
Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.
У розвідці зазначають, що 8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні від 16 січня до 1 лютого спільних російсько-білоруських льотно-тактичних навчань.
Станом на 8 січня було зафіксовано прибуття 12 гелікоптерів підтримки Мі-8 та ударних Мі-24 та Ка-52. На авіабазі Мачуліщі під Мінськом також приземлилися кілька літаків із позначками Z.
"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Незважаючи на те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд вони стануть надійною наступальною силою", - йдеться у повідомленні.
Загроза повторного наступу з боку Білорусі
Останніми днями у Білорусі фіксують активне прибуття російських військових та техніки. Декілька днів тому до Білорусі прилетіло 9 російських вертольотів, розмальовані літерою "Z".
В американському Міністерстві оборони не бачать ознак того, що Білорусь планує вступити у війну агресорки Росії проти України.
У Держприкордонслужбі повідомили, що у Білорусі поки не фіксують переміщення російської техніки та особового складу до українського кордону. Проте РФ продовжує перекидати свої війська з Білорусі на схід України.
Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що військові навчання у Білорусі, які розпочнуться 16 січня, мають льотно-тактичний характер. Щодо ймовірності вторгнення окупаційних військ з боку Білорусі сухопутним коридом, Жданов вважає, що такий розвиток подій дуже низький.
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