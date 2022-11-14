У британській розвідці проаналізували, як зима вплине на перебіг війни в Україні

Погода взимку внесе корективи як для російських, так і українських сил.

Зима сильно вплине на умови, за яких триває війна Росії проти України. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух російської армії.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

"Зміни світлового дня, температури та погоди створять випробування для солдат.

Будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, будуть частково продиктовані настанням зими", - йдеться у повідомленні.

Скорочення світлового дня призведе до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній.

Крім того, середня температура знизиться з 13 градусів у період від вересня по листопад до нуля у період від грудня до лютого. "Золотої години" для порятунку тяжко пораненого солдата скорочується приблизно наполовину, що значно збільшує ризик контакту із противником.

"Сама погода, ймовірно, принесе збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів. Кожне із них створить додаткові проблеми для і без того низького морального духу російських військ", - повідомляє британська розвідка.

Бойові дії взимку: прогнози експертів

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час. ЗСУ матимуть перевагу над ворогом.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант вважає, що Путін буде намагатися виграти час, оскільки його армія взимку буде найслабшою. Путін буде намагатися виграти час, сподіваючись до весни зібрати більшу військову потугу.

Як пише видання The New York Times, під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

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