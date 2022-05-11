У британській розвідці розповіли, навіщо росіяни намагаються зміцнити свої позиції на Зміїному

У британській розвідці розповіли, навіщо росіяни намагаються зміцнити свої позиції на Зміїному

На острові Зміїний, де російські окупанти неодноразово намагалися зміцнити свій незахищений гарнізон, точаться бої.

Росія не залишає спроб щодо зміцнення свого слабко захищеного гарнізону на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії 11 травня.

Зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Кораблі постачання росіян мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря – після втрати ракетного крейсера "Москва".

"Спроби РФ посилити гарнізон на острові дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, якщо РФ зміцнить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують вертоліт окупантів на острові Зміїний.

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