У силовому блоці Росії знову розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу, про це свідчить нова хвиля критики на адресу керівництва армії Російської Федерації.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

6 грудня російський терорист та колишній офіцер військової розвідки Ігор Гіркін, заявив, що провів два місяці у складі батальйону терористичного угруповання "ДНР" на передовій. Він стверджує, що його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у війні Росії проти України.

Крім цього, Гіркін висміяв нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд та поставив під сумнів їхню користь у сучасній війні.

"Коментарі Гіркіна підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків. Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника генштабу РФ генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін розкритикував заяву Путіна, в якій той охарактеризував хід спецоперації як "стабільний", заявивши, що лише Путін і Мінооборони РФ вважають війну успішною.

Експерт Олександр Мусієнко наголошує, що критика дій окупантів посилюється, тому кремлівський диктатор Володимир Путін ризикує повністю втратити підтримку з боку колишніх проміжних "лідерів" так званої "ЛДНР".

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