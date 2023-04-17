У британській розвідці з'ясували, скільки років потрібно на розмінування України

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни.

В Україні майже щодня повідомляють про жертви серед цивільного населення, пов'язані із замінуванням територій через бойові дії. Найбільше страждають звільнені від окупантів території Херсонської та Харківської областей

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Ризики жертв серед цивільних зростають з приходом весни та початком сільськогосподарських робіт.

"Від початку російського вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв від мін серед мирного населення. Кожна восьма з них – дитина. Щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття", ‒ зазначили розвідники.

Нагадаємо, що очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.

За даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс: про допомогу Україні, відчуття небезпеки та розмінування

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