У британській розвідці з'ясували, скільки років потрібно на розмінування України

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни.
В Україні майже щодня повідомляють про жертви серед цивільного населення, пов'язані із замінуванням територій через бойові дії. Найбільше страждають звільнені від окупантів території Херсонської та Харківської областей
Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.
Ризики жертв серед цивільних зростають з приходом весни та початком сільськогосподарських робіт.
"Від початку російського вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв від мін серед мирного населення. Кожна восьма з них – дитина. Щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття", ‒ зазначили розвідники.
Нагадаємо, що очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.
За даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.
Читайте також: