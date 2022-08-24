У британському Міноборони назвали втрати агресорки Росії у війні в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення до України, 24 лютого, втрати агресора склали понад 80 тисяч окупантів.

Таку цифру озвучив очільник британського Міноборони Бен Уоллес. За його словами, у загальну кількість втрат армії терористки Росії також увійшли ліквідовані, поранені загарбники, а також дезертири.

Про повідомляє видання The Guardian.

"Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають, якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів, понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", - наголосив міністр.

З його слів, за відомостями розвідки Британії, просування окупантів на території України протягом тижня можна вимірювати в метрах.

"Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити. Ви знаєте, просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях...", - додав очільник Міноборони.

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