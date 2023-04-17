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У Брянській області повідомили про спробу незаконного перетину кордону з боку України

У Брянській області повідомили про спробу незаконного перетину кордону з боку України

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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У Брянській області повідомили про спробу незаконного перетину кордону з боку України

Фото: із соцмереж

Губернатор Брянщини зазначив, що порушник нібито підірвався на замінованій захисній лінії, створеній російськими військовослужбовцями.

Спробу незаконного перетину кордону здійснено у Брянській області РФ.

Про це у понеділок повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор регіону Олександр Богомаз.

"У районі села Запесоччя Погарського району з боку України було здійснено спробу незаконного перетину державного кордону. Порушник підірвався на замінованій захисній лінії, яка створена військовослужбовцями ЗС РФ", - написав він.

Богомаз додав, що замінована захисна лінія споруджена для "запобігання проникненню на територію Росії та забезпечення безпеки мешканців прикордонних населених пунктів".

Нагадаємо, внаслідок удару дрона-камікадзе у Брянській області РФ було знищено автономну вежу спостереження “Гренадер”. Цей військовий об’єкт дозволяв оглядати частину прикордонної території України.

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Дата публікації
Перегляди
1157
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