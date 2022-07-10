У Брянській області вибух на залізниці зупинив вантажний потяг: фото

Після вторгнення російських військ до України в РФ збільшилася кількість аварій на залізниці, остання з них була спричинена вибуховим пристроєм.

У суботу, 9 липня, у Брянській області Росії, розташованій біля українського кордону, на залізничній колії перед вантажним потягом стався вибух.

Як повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз, спрацював вибуховий пристрій.

Вибух стався на перегоні "Робчик – Піщанка" в Унецькому районі області.

За словами російського губернатора, внаслідок інциденту "пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджено, постраждалих немає".

Російські Telegram-канали опублікували фото з місця події.

У виданні The Insider раніше відзначили, що у Росії після повномасштабного вторгнення російських військ до України різко зросла кількість аварій на залізниці. Відповідальність за них беруть групи, які називають себе партизанами, їхні учасники виступають проти війни. Вони стверджують, що мета диверсій – перешкодити перекиданню військ та військової техніки.

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За підрахунками The Insider, з березня до червня 2022 року в Росії зійшли з рейок 63 товарні поїзди - у півтора рази більше, ніж за той же період минулого року. Офіційно влада повідомляла про кілька подібних інцидентів – зокрема підриви мостів у Білгородській області та Курській областях, що сусідять з Україною.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у Брянській області піднімається партизанський рух. За його словами, троє невідомих в одязі "Правого сектору" обстріляли військову частину.

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