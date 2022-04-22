У прикордонних з РФ областях ФСБ продовжує посилено охороняти українсько-російський кордон через страх перед ЗСУ

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ РФ продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
Як зазначає пресслужба ЗСУ, на Сіверському напрямку триває перегрупування військ ворога.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генеорального штабу ЗСУ від 22 квітня.
На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова. Також російські військові намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, в Міноборони назвали зброю, яка зараз необхідна ЗСУ для здобуття остаточної перемоги у війні. Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що нове важке озброєння, яким погодилася допомогти Європа, вимагає певного навчання та часу.
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