У Брянській та Курській областях РФ утримує свої підрозділи: Генштаб пояснив, для чого

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи, щоб продемонструвати свою присутність, скувати українські сили та дії ЗСУ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 25 липня.

Також ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

Раніше повідомлялося, що Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені.

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