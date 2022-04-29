У Брянській та Курській областях росіяни розмістили підрозділи для відновлення боєздатності – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну обстановку на фронтах протягом 65-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

Так, на Сіверському напрямку ворог намагається не допустити переміщення резервів ЗСУ з Сіверського напрямку до Східної операційної зони, шляхом утримання відповідного комплекту військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ ввечері 29 квітня.

"У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності", – йдеться у зведенні.

Також у Генштабі не виключають здійснення росіянами демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині. Зокрема, відомо, що окупанти зводять понтонні переправи.

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