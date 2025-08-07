У Британії називають два варіанти завершення війни: подробиці

ЗСУ.

Реклама

Наразі за посередництва президента США Дональда Трампа існує лише два варіанти завершити війну в Україні. Що важливо - американський лідер має способи для цього.

Про це заявив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв'ю “24 Каналу”.

Він наголошує на тому, що за понад три роки війни країни Заходу дали Україні достатньо озброєння, “щоб вона не зазнала поразки, але недостатньо, аби перемогти”.

Реклама

“Небезпека полягає в тому, що зараз ми продовжуємо говорити про те, як зупинити Росію. Немає сумнівів, що зброя більшої дальності, така як Tomahawk чи JASSM, завдасть РФ серйознішого тиску. Але чи допоможе це Україні перемогти у війні? Ймовірно, ні. Більшість ударів по території Росії завдають їй шкоди, але вона не зупиняє ведення війни”, - наголошує Шон Белл.

За словами Белла, досі залишається невідомим, чого прагне досягти Трамп. Втім, якщо президент США хоче припинити війну, то з військового погляду є лише два варіанти.

“Перший – Путін досягає своїх цілей. Другий – змусити його припинити бойові дії. А зробити це можна або військовим шляхом, або економічним. Малоймовірно, що Захід готовий втрутитись до конфлікту військовим шляхом і разом з Україною витіснити Росію. Я припускаю, що Трамп зосереджений на економічних заходах. У нього є для цього всі необхідні інструменти. Чи готовий він їх застосовувати – це вже інше питання”, - висловився Белл.

Нагадаємо, політичний оглядач Віталій Портников вважає, що план Дональда Трампа не змінить ситуацію, адже диктатор готовий заплатити будь-яку ціну за свою «політичну мрію». Володимир Путін буде продовжувати війну з Україною за будь-якого розвитку обставин, навіть якщо російській армії не вдасться повністю захопити територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Реклама

Тим часом аналітики ISW наголошують на тому, що Кремль використовує спецпосланця Стіва Віткоффа проти самого Трампа. Так російські депутати намагаються розпалити розбрат всередині Білого дому. Загалом, додають американські фахівці, Москва часто намагається посіяти розбрат між Україною та її союзниками, а також між США та Європою.