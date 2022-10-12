У Брюсселі розпочалося засідання у форматі "Рамштайн": партнери обіцяють посилити українську ППО

Основне питання, яке розглядатиметься, - посилення української ППО.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у Брюсселі в середу, 12 жовтня, розпочалося засідання у форматі "Рамштайн".
Про це він написав у Twitter.
"Наша робота починається в рамках Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-6 і НАТО. Також заплановані важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 сьогоднішнього порядку денного – посилення української протиповітряної оборони. Оптимізм. Залишайтеся на зв'язку!" - написав Резніков.
Керівник Пентагону Ллойд Остін відкрив засідання своїм вступним словом. Він наголосив, що ракетні обстріли України лише посилили рішучість українського народу протистояти російським окупантам та об'єднали країни-партнери України. Очільник Пентагону зазначив, що незважаючи на ракетні удари, ЗСУ продовжують звільняти Україну.
"Вони визволили сотні населених пунктів від російської окупації й поновили контроль на тисячах кілометрів своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомогаі тренування від країн Контактної групи відіграло життєво важливу роль", - сказав Ллойд Остін.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during a meeting with the Ukraine Defense Contact Group in Brussels. https://t.co/uXRs4Zuq6N— Department of Defense (@DeptofDefense) October 12, 2022
Засідання у форматі "Рамштайн": що відомо
США ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ініціювали роботу контактної групи з оборони України в Німеччині на авіабазі "Рамштайн". Уже відбулось п'ять таких засідань, на яких партнери узгоджують надання військової допомоги Україні.
12 жовтня знову розпочалося засідання у форматі "Рамштайн". У ньому візьмуть участь очільники оборонних відомств та воєначальники з майже 50 країн з усього світу.
Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомляла, що на "Рамштайні" можуть обговорити і заявку України на членство в Альянсі.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що сьогодні учасники засідання обговорять надання Україні сучасних систем ППО.
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