У Брюсселі розпочалося засідання у форматі "Рамштайн": партнери обіцяють посилити українську ППО

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у Брюсселі в середу, 12 жовтня, розпочалося засідання у форматі "Рамштайн".

Про це він написав у Twitter.

"Наша робота починається в рамках Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-6 і НАТО. Також заплановані важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 сьогоднішнього порядку денного – посилення української протиповітряної оборони. Оптимізм. Залишайтеся на зв'язку!" - написав Резніков.

Керівник Пентагону Ллойд Остін відкрив засідання своїм вступним словом. Він наголосив, що ракетні обстріли України лише посилили рішучість українського народу протистояти російським окупантам та об'єднали країни-партнери України. Очільник Пентагону зазначив, що незважаючи на ракетні удари, ЗСУ продовжують звільняти Україну.

"Вони визволили сотні населених пунктів від російської окупації й поновили контроль на тисячах кілометрів своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомогаі тренування від країн Контактної групи відіграло життєво важливу роль", - сказав Ллойд Остін.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during a meeting with the Ukraine Defense Contact Group in Brussels. https://t.co/uXRs4Zuq6N — Department of Defense (@DeptofDefense) October 12, 2022

Засідання у форматі "Рамштайн": що відомо

США ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ініціювали роботу контактної групи з оборони України в Німеччині на авіабазі "Рамштайн". Уже відбулось п'ять таких засідань, на яких партнери узгоджують надання військової допомоги Україні.

12 жовтня знову розпочалося засідання у форматі "Рамштайн". У ньому візьмуть участь очільники оборонних відомств та воєначальники з майже 50 країн з усього світу.

Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомляла, що на "Рамштайні" можуть обговорити і заявку України на членство в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що сьогодні учасники засідання обговорять надання Україні сучасних систем ППО.

Читайте також: