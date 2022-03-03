Пожежа у Бучанському районі / ДСНС України у Telegram

У Бучанському районі снаряд влучив у складські приміщення: спалахнула масштабна пожежа

Потерпілих та жертв немає.

У селі Чайки Бучанського району снаряд влучив у складські приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через потрапляння снаряду спалахнула масштабна пожежа. Повідомляється, що наразі жертв та потерпілих немає.

"У селі Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м кв. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі", - йдеться в повідомлення.

Для гасіння пожежі залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб особового складу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: