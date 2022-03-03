Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Бучанському районі снаряд влучив у складські приміщення: спалахнула масштабна пожежа

У Бучанському районі снаряд влучив у складські приміщення: спалахнула масштабна пожежа

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Бучанському районі снаряд влучив у складські приміщення: спалахнула масштабна пожежа

Пожежа у Бучанському районі / ДСНС України у Telegram

Потерпілих та жертв немає.

У селі Чайки Бучанського району снаряд влучив у складські приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через потрапляння снаряду спалахнула масштабна пожежа. Повідомляється, що наразі жертв та потерпілих немає.

"У селі Чайки  в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м кв. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі", - йдеться в повідомлення.

Для гасіння пожежі залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб особового складу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація