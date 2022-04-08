У Бучанському та Броварському районах тривають роботи з розмінування: ситуація у Київській області 8 квітня

У Бучанському та Броварському районах тривають роботи з розмінування: ситуація у Київській області 8 квітня

У районах проводяться роботи з відновлення газо- та електропостачання.

У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та зачистки.

Про це 8 квітня повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

Оперативні дані щодо ситуації на Київщині по районах:

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Ситуація на цих територіях спокійна та контрольована. Триває посівна. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Бучанський та Броварський райони

На територіях населених пунктів, які були окуповані, тривають роботи з розмінування та зачистки. Аварійні бригади працюють над відновленням водо-, електро- та газопостачання. Правоохоронці фіксують злочини, заподіяні окупантами щодо мирного населення.

Вишгородський район

Вишгородська, Петрівська та Пірнівська громади – без змін, населенню надається необхідна допомога. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах відсутній зв‘язок та електропостачання. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації та відновленню інфраструктури на цих територіях.Славутич ще потребує продуктів харчування та медикаментів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу – повномасштабну війну проти України. Одразу після звернення Путіна по всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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