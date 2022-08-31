У Бучі американські благодійники допомогли відновити пошкоджені школи, в них вже звучать перші дзвоники

Під Києвом майже не лишилося непошкоджених шкіл та садочків, тож аби діти цього року таки змогли сісти за парти, і не в онлайні, а в школі, поряд зі своїми друзями, над їх відновленням громаді довелося багато попрацювати.

Місяць полону і безперервних боїв за місто не оминули і освітніх закладів. На щастя, на допомогу з ремонтом відгукнувся американський благодійний фонд. На відкриття після реконструконструкції запросили і знімальну групу ТСН.

10 тисяч бучанських школярів мали можливість повернутися до навчання - хто офлайн, а хто онлайн, усі 15 шкіл міста, які постраждали від артилерійських та мінних обстрілів, треба було реконструювати. На допомогу прийшли американськи благодійники.

«Коли ми вперше зустрілися з мером, то запитали, які проекти потребують найпершої допомоги. Ми діємо за принципом - треба відремонтувати те, що можна відремонтувати швидко, аби якомога більше дітей могли прийти до школи найближчим часом», - каже засновник благодійного фонду Майкл Каппоні.

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Одним з найголовнішим нині критерієм, аби повернути дітей до офлайн навчання, є наявність у школі укриття. В одній із шкіл його поки ще дообладнують. «Приступаючи до відновлювальних робіт, не лише покрівлі, вікна і опалювальна система, а підвальні приміщення як укриття. В кожному закладі, де технічно можливо облаштувати, тривають роботи з відновлення і облаштування», - каже бучанський міський голова Анатолій Федорук

Тим часом на дворі діти вже готуються до майбутньої лінійки. А доки в одній школі ще репетиція, у селі Блиставиця вже лунає перший дзвоник. Свято у школі з міркувань безпеки сьогодні лише для найстарших і наймолодших.

Цю школу, як і більшість в регіоні, теж не оминули російські снаряди - повністю оновити довелося вікна, дах, та систему опалення.

Загалом на відновлення інфраструктури в Бучі вже залучили 3 млн доларів, утім на закладах освіти не планують зупинятися. У проєкті також відбудова і багатоквартирних будинків громади.

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