У Бучі ідентифікували 163 загиблих: цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами

Пошуки загиблих тривають.

У звільненій Бучі вдалося встановити особи 163 місцевих мешканців, яких вбили російські окупанти.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук, пише "Голос Америки".

Відомі їх прізвища, імена, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, сином, чи дружиною, у тій чи іншій сім'ї. Ця інформація поки не розголошується.

"Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами", - сказав очільник Бучі.

За його словами, наразі знайдено близько 320 тіл вбитих російськими окупантами місцевих мешканців. Пошуки тривають.

Нагадаємо, місто Бородянка на Київщині, мабуть, найбільше постраждало через обстріли російських окупантів. Там не вцілів жоден будинок, під завалами можуть бути тисячі загиблих.

Який вигляд після російського нападу мають міста Ірпінь та Буча

Читайте також: