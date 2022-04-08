У Бучі п'ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку: вона зараз вагітна

У Бучі п'ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку: вона зараз вагітна

Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж.

У Бучі під Києвом п'ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку. Дитина зараз вагітна.

Про це повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Також читайте Влаштували геноцид на Київщині: розвідка оприлюднила список військових управління росгвардії по Хабаровському краю

"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти… Дівчинка, 14 років, зґвалтована п'ятьма чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча… Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати", - написала вона.

Денісова наголосила, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Омбудсманка звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із вимогою врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

"Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність", - наголосила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після того, що російські окупанти вчинили в Бучі, у Заходу більше не має бути вагань щодо запровадження жорстких санкцій проти РФ.

Читайте також: