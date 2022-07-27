У Бучі росіяни катували ув'язнених українців водними тортурами, прив'язуючи до дощок - доповідь ОБСЄ

Іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян.

На запису, яке опубліковано Deutsche Welle, видно, що камера тортур у Бучі була в темному підвальному приміщенні. До початку повномасштабного вторгнення це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

Зазначається, що у приміщенні було виявлено тіла чоловіків у цивільному одязі. На його стінах також видніються сліди від куль. За словами одного із військових, загарбники намагалися таким чином випитати якусь інформацію.

Зокрема, у доповіді ОБСЄ йдеться, що окупанти катували ув'язнених українців водними тортурами, прив'язуючи до дощок і силоміць напуваючи водою.

Загалом на Київщині наразі виявлено 1346 тіл убитих цивільних українців. Більшість із них були вбиті з вогнепальної зброї.

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