У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, які окупанти скидали з літаків

У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, які окупанти скидали з літаків

У загиблих мешканців Бучі та Ірпеня, знайдених у братських могилах, судові медики знайшли флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс.

Як пише британське видання, йдеться про десятки мирних жителів, які загинули під час російської окупації українського міста. Флешети окупанти скидали на міста з літаків, попри те, що ці снаряди є порушенням гуманітарного права.

Про це повідомляє The Guardian.

Це підтвердили незалежні експерти зі зброї, які переглянули фотографії. Видання зазначає, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Хоча ці снаряди не заборонені міжнародним правом, використання некерованої зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.

За словами численних свідків у Бучі, російська артилерія випустила флешетні снаряди за кілька днів до того, як сили вийшли з населеного пункту - наприкінці березня.

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