У будь-який момент РФ може намагатися розширити зону бойових дій на кордоні: що відомо

За словами Демченка, кордон з Росією залишається непростим напрямком та несе загрозу.
Ворог може спробувати в будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону 28 травня.
За словами Демченка, кордон з Росією залишається непростим напрямком та несе загрозу.
У Харківській області йдеться про два напрямки: пункти пропуску "Липці" та "Вовчанськ". Там тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб. На інших ділянках регіону наразі усе стабільно.
"Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", – додав Демченко.
За словами речника ДПСУ, Росія може вдатись до розширення зони бойових дій з метою розосередження сил та засобів України.
"Фактично ворог намагатиметься сковувати Сили оборони нашої країни", – пояснив він.
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