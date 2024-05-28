У будь-який момент РФ може намагатися розширити зону бойових дій на кордоні: що відомо

За словами Демченка, кордон з Росією залишається непростим напрямком та несе загрозу.

Ворог може спробувати в будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону 28 травня.

За словами Демченка, кордон з Росією залишається непростим напрямком та несе загрозу.

У Харківській області йдеться про два напрямки: пункти пропуску "Липці" та "Вовчанськ". Там тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб. На інших ділянках регіону наразі усе стабільно.

Також читайте Чи є загроза ворожих дій на кордонах: відповідь ЦПД

"Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", – додав Демченко.

За словами речника ДПСУ, Росія може вдатись до розширення зони бойових дій з метою розосередження сил та засобів України.

"Фактично ворог намагатиметься сковувати Сили оборони нашої країни", – пояснив він.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли про оборону на кордоні з РФ: чому ускладнене будівництво фортифікацій