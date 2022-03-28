У Будапешті на березі Дунаю виклали 300 пар взуття: вшанували пам’ять загиблих у драмтеатрі в Маріуполі

У Будапешті на березі Дунаю виклали 300 пар взуття: вшанували пам’ять загиблих у драмтеатрі в Маріуполі

Дмитро Кулеба також закликав партнерів конкретними справами довести "ніколи знову".

У Будапешті на березі Дунаю виклали 300 пар ношеного взуття в пам’ять про щонайменше 300 загиблих від авіаудару росіян по Драматичному театру в Маріуполі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

"Сьогодні в Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни. Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу «Взуття на березі Дунаю», який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством останні змушували людей знімати взуття", - написав він.

Поруч із бронзовою скульптурою виставили 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбили росіяни авіабомбою, скинутою на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

Нагадаємо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.