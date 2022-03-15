У будинок Кондратюка влучив снаряд окупантів: продюсер розповів, як з родиною їхав з Києва

На щастя, ніхто не постраждав.

Вчора, 14 вересня, просто у день народження Ігоря Кондратюка російські окупанти поцілили в будинок продюсера.

На щастя, ніхто не постраждав. У програмі "Сніданок з 1+1" Кондратюк розповів, що разом з родиною завчасно поїхав до безпечного місця.

Будинок Ігоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

"Нас у цьому будинку не було, ми 2 березня виїхали. Цей будинок розташований у житомирському напрямку. Ми виїхали 2 березня, коли до російських танків лишалося 10 кілометрів. Я забрав всю сім'ю, нас було 12 чоловік. Ми виїхали. Серед них була моя вагітна родичка, яка сьогодні о п'ятій ранку народила нову українку. Тому будинок – це дрібниці, хоча моя дружина плакала", - розповів Кондратюк.

Будинок Ігоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

Втім, попри те, що будинок частково зруйнований, шоумен намагається не засмучуватися через це. Кондратюк говорить, що наразі у деяких куточках України людям набагато гірше.

"У пам'яті залишилося те, що ми вперше за ці дні з дружиною не сиділи у новинах і не пересувалися Україною. Я зараз у безпеці, уже третю ніч у Львові ночую. Я далеко не остання людина, яка потребує допомоги у цій країні. Я впораюся", - наголосив Кондратюк.

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