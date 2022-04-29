У будинок кореспондентки ТСН в Києві влучила ракета: перший раз за два місяці приїхала додому

У будинок кореспондентки ТСН в Києві влучила ракета: перший раз за два місяці приїхала додому

Кореспондентка ТСН Євгенія Цвітанська розповіла, що під час обстрілу російськими військами Києва ракета влучила у її житловий комплекс.

Будинок Цвітанської розташований в одному з ЖК у Шевченківському районі, куди у четвер, 28 квітня, влучили ракети. Як поділилася Євгенія, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона разом з маленьким сином Макаром виїхала з Києва.

Втім, вперше за два місяці вирішила з'їздити додому, адже у столиці стало тихіше й було декілька незакритих справ:

"Як мене сьогодні зустріла русня або історія про те, чому не варто повертатися із дітьми в Київ. Сьогодні я вирішила поїхати в Київ. Перший раз за два місяці. На один лише вечір. Їхали друзі, було кілька незакритих справ. Та і тихіше ж стало. Лишила Макара на дві доби рідним і рванула. Їхала і мріяла, як приїдемо раніше, я просто ляжу в своє ліжко і дивитимусь телевізор. Більше нічого не робитиму. Затримались. Випадково. У знайомих вже в Києві. Стоїмо. Розмовляємо. ПВО над нами спрацьовує. Дим стоїть десь здалеку. Прилетіло. Я ж в столиці вперше з дня війни. Мені все дико. Стою і думаю - а раптом це мій будинок. Не повірите. То горів саме мій житловий комплекс. Інший бік", - розповіла Цвітанська.

Як мене сьогодні зустріла русня або історія про те, чому НЕ варто повертатися із дітьми в Київ. Сьогодні я вирішила... Опубликовано Евгенией Цветанской Четверг, 28 апреля 2022 г.

Кореспондентці пощастило, під час обстрілу ракета не долетіла до її квартири і житло вціліло.

"Зі мною, із моєю квартирою, в результаті все ок. Але троє постраждалих і купа наляканих сусідів по приїзду додому. Просто уявила, що була б із Макаром… Що я можу забрати з собою цінне? Я забрала його! Звідси. Подалі", - каже Євгенія.

Врешті, поділилася Цвітанська, вона забрала найважливіші для себе речі і поїхала:

"Стою і думаю, що ж в мене найцінніше, щоб забрати. Вибрала улюблені іграшки Макара. Грузовичка Льову і його друзів. Вибрала свої найкрасивіші речі. Найкрасивіші речі Макара. І улюблені духи, які тримала у красивій коробці і відкладала на потім. Не на потім. На зараз. Хочу жити зараз. Хочу жити і щоб жила моя дитина. Це головне", -зазначила Євгенія.

Читайте також: