У будинок відомого українського музиканта в Києві влучила ракета: "Дивом живі"

Відомий український музикант Микола Пацюк шокував, що в його будинок у Києві під час масованого обстрілу влучила російська ракета.

Про це артист повідомив у своїх соцмережах та опублікував моторошні кадри, як намагався покинути зруйновану квартиру. Пацюк зізнається, що вижив завдяки тому, що під час тривоги перебував у коридорі та дотримувався правила двох стін.

Зараз квартира музиканта зруйнована. Також згоріла автівка Пацюка. Артист зізнався, що не знає, чи є щось вціліле з речей, але головне, що він цілий.

У будинок відомого українського музиканта під час обстрілу Києва влучила ракета

"Сьогодні (8 липня — прим. ред.) нас намагались вбити. Ми вижили, бо були в коридорі. Дивом живі, вибрались із завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла, не знаю, чи щось вціліло вдома", — розповів артист.

Зазначимо, Микола Пацюк – український музикант родом із Київщини. Він раніше грав у стилі абсурдного панку та ню-метал, а нині ж тішить індітреками. Відомі пісні артиста — "Ранок починається не з кави", "Інтертоп","1%" та інші.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 8 липня також обстріляли дитячу лікарню "Охматдит". Знаменитості вже відреагували на моторошний злочин країни-агресорки Росії.

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