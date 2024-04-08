У будівлю посольства Росії у Вільнюсі кинули два коктейлі "Молотова": що про це відомо

Невідомий кинув пляшку з запальною рідиною до будівлі посольства РФ у Вільнюсі у ніч на понеділок, орієнтовно о 02:15.

У будівлю посольства Росії у Вільнюсі кинули два коктейлі “Молотова”. Було пошкоджено стіну будівлі. Збитки нині оцінюються.

Про це пише LRT.

Як зазначається, невідомий кинув пляшку з запальною рідиною до будівлі посольства РФ у Вільнюсі у ніч на понеділок, орієнтовно о 02:15. Вдруге пляшку із запалювальною рідиною було кинуто до посольства через приблизно 30 хвилин. Внаслідок чого було пошкоджено стіну будівлі.

Прессекретар Департаменту поліції Рамунас Матоніс повідомив Радіо ЛРТ, що підозрюваних поки не встановлено. Інцидент був зафіксований самими поліцейськими. Матоніс поки що не коментує, чи могли ці інциденти бути провокацією.

Розпочато досудове розслідування за статтею 187(2) Кримінального кодексу ("Знищення чи пошкодження майна загальнонебезпечним способом").

Нагадаємо, що Росія змінює тактику ударів по електростанціях України, під загрозою нові міста.

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