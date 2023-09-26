У Бухаресті відреагували на атаку РФ по українській інфраструктурі поблизу кордону з Румунією

На атаки також скаржаться жителі прикордонних до України територій.

У Міністерстві оборони Румунії засудили атаки окупаційних військ на українську інфраструктуру, яка розташована по сусідству з країною.

Про це пише Радіо Свобода.

Румунська служба Радіо Свобода підтвердила з посиланням на владу, що прикордонний пункт в районі румунського містечка Ісакча з населенням близько 4500 осіб закрито через здійснену російську атаку по території на українському прикордонні.

"Міністерство у режимі реального часу відстежувало ситуацію в повітрі у районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі об’єкти та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади", – повідомило відомство у твітері.

Як повідомила румунська сторона, рух на виїзд перенаправлено на пункт пропуску в районі міста Галац.

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"Наразі прикордонники ППР "Ісакча" посилено обслуговують транспортні засоби на пункті в’їзду. Два пороми, які забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі з румунського боку", – зазначили в береговій охороні.

На атаки також скаржаться жителі прикордонних до України територій. За їхніми словами, вони не були минулої ночі сповіщені про потенційну небезпеку через систему RO-ALERT. За повідомленнями, на лінію 112 надійшло п’ять дзвінків, деякі від жителів з району Ісакчі, про звуки вибухів.

Натомість у відомстві запевняють, що детально стежать за ситуацією за повітряним простором у районі кордону з Україною.

Нагадаємо, російські війська влаштували в ніч проти 26 вересня розгалужену атаку дронами-камікадзе Shahed 131/136 по Україні, спрямовану на різні напрямки, однак вона була сконцентрована на південних регіонах.

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