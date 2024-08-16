У Бундестазі закликали збільшити військові постачання до України: що пропонують передавати

Маркус Фабер зазначив, що Німеччина досі не передала Україні жодної бронемашини Fuchs.

Голова оборонного комітету парламенту Німеччини Маркус Фабер заявив, що вражений наступом ЗСУ у Курській області РФ і закликав збільшити постачання Україні бронетехніки.

Про це він написав у на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Зокрема Фабер пропонує надати Україні більше танків Leopard 2, а також додати у пакет військової допомоги бронемашини Fuchs.

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим більше, що ми замовили 123 Leopard 2 й ось-ось ухвалимо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", — наголосив політик.

Фабер зазначив, що успішний наступ України та захоплення російських територій "має стати приводом для розмови про постачання більшої кількості Leopard 2 та Fuchs".

Політик додав, що посилення військової підтримки України з боку Заходу зараз допоможе "закласти основи для тривалого миру в Європі".

Нагадаємо, раніше Маркус Фабер заявив, що застосування німецької зброї на території РФ, зокрема танків Leopard 2, не є проблемою, адже від початку нападу Росії на Україну територія обох держав — це зона бойових дій.

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