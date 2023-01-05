У Бундестазі звернулись до Шольца щодо танків для ЗСУ: "М'яч перебуває на стороні Берліна"

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман звернулася до канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Вона просить взяти приклад з Франції, яка передасть ЗСУ легкі танки.

Повідомлення німецької політикині з'явилося у її Twitter.

"І знову інші країни-партнери лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати діяти в дусі франко-німецької дружби, чи не так, федеральний канцлер? Тепер м'яч перебуває на стороні Берліна. Нам залишається лише забити його", - написала Штрак-Циммерман.

До слова, президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з французьким колегою Ецммануелем Макроном. Французький лідер пообіцяв надати ЗСУ легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

Позиція Берліна щодо передавання Україні танків

Німецький уряд 7 грудня ухвалив перелік військової допомоги Україні. Берлін передав Києву 24 одиниці самохідних установок, але без танків Leopard і Marder. За словами Олафа Шольца, його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні ці танки західного зразка.

Член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер зазначив, що надсилання танків Leopard має робитися у координації з іншими партнерами по НАТО.

За це на канзлера посипалася критика та заклики збільшити допомогу ЗСУ для боротьби з агресором. Так, депутат Бундестагу Маркус Фабер закликає надати ЗСУ "танкетки" Weasel. Вони озброєні 20-мм гарматою або протитанковою зброєю. Таку техніку має на озброєнні Бундесвер.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував дискусію, щодо можливості передавання Україні танків Leopard. Він закликав Шольца не чекати, "коли німці будуть воювали під Берліном і під Штудгартом із росіянами".

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