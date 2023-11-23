У Бєлгороді ліквідували одного з керівників окупаційної адміністрації Харківщини — журналіст

У російському місті Бєлгороді внаслідок вибуху автомобіля загинув Олександр Слісаренко — колаборант, якого окупанти призначили на посаду заступника голови “адміністрації Харківської області”.

Про це повідомив з посиланням на власні джерела журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, зрадника ліквідували співпробітники СБУ ще 16 листопада.

“Слісаренко колись працював в МВС України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021-2022 роках воював за т. зв. “ЛНР” в складі спецпідрозділу “Рись”, - йдеться у повідомленні журналіста.

Від літа 2022 року Слісаренко перебував на посаді заступника керівника окупаційної "адміністрації Харківської області". Був причетним до звірств росіян на окупованій території.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону. За даними слідства, йдеться про колишнього мешканця Донеччини Сергія Берьозіна, який 2014 року вступив до лав терористичної організації "ДНР".

Читайте також: