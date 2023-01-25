У Бєлгороді та Криму на російському телебаченні показали звернення Зеленського: у росіян - паніка

У Росії та окупованій частині України показали виступ президента Зеленського.

У тимчасово окупованому Криму та Бєлгородській області РФ на пропагандистських каналах показали звернення президента Володимира Зеленського. У росіян це викликало паніку.

Про це пишуть телеграм-канали.

Житель Бєлгородської області РФ стверджує, що він переглядав фільм на одному із каналів пропаганди. Раптово фільм перервався і почалось звернення президента України Володимира Зеленського. Після цього продовжився показ фільму.

Схожа ситуація сталась і в тимчасово окупованому Криму. Там також на певний час по російських пропагандистських каналах показали звернення президента України.

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському в середу, 25 січня, виповнилося 45 років.

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