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У Бєлгороді та Криму на російському телебаченні показали звернення Зеленського: у росіян - паніка

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
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У Бєлгороді та Криму на російському телебаченні показали звернення Зеленського: у росіян - паніка

Фото: Фото з соціальних мереж

У Росії та окупованій частині України показали виступ президента Зеленського.

У тимчасово окупованому Криму та Бєлгородській області РФ на пропагандистських каналах показали звернення президента Володимира Зеленського. У росіян це викликало паніку. 

Про це пишуть телеграм-канали. 

Житель Бєлгородської області РФ стверджує, що він переглядав фільм на одному із каналів пропаганди. Раптово фільм перервався і почалось звернення президента України Володимира Зеленського. Після цього продовжився показ фільму. 

Схожа ситуація сталась і в тимчасово окупованому Криму. Там також на певний час по російських пропагандистських каналах показали звернення президента України. 

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському в середу, 25 січня, виповнилося 45 років

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Дата публікації
Перегляди
16к
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