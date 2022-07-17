У Бєлгороді вже відкрито пів сотні кадетських класів: у РФ будуть інтенсивніше готувати дітей до війни

У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з армією РФ.

Крім того, в розвідці розповіли, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий "пункт приймання біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

Логістика приймання людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром).

За даними розвідки, від початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, зокрема, 1,4 тис. дітей. Паралельно з цим не триває незаконне усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями.

Як повідомлялося, Росія розпочала широкомасштабну акцію з формування "добровольчих батальйонів" у всіх 85 регіонах, які входять до складу федерації.

Читайте також: