У Бєлгороді загинула родина з України із маленькою дитиною

У Бєлгороді загинула родина з України із маленькою дитиною

Жителі Дергачівської територіальної громади Харківської області вимушені були тікати від війни через Росію до Європи.

Вночі 3 липня, внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки на Харківщині – троє мирних жителів, зокрема й маленька дитина.

Про це повідомив голова Дергачівської територіальної громади В’ячеслав Задоренко.

"Щиро співчуваю близьким та рідним загиблих! Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - зазначив він.

За його словами, жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами.

"Впевнений у тому, що всі винуватці цих подій понесуть покарання перед цивілізованим світом і перед Господом Богом", - додав Задоренко.

Нагадаємо, експерт Олег Жданов розповів про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо.

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