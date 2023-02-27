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У Бєлгороді знову "бавовна": знайшли уламки одразу 3 дронів (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
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У Бєлгороді знову "бавовна": знайшли уламки одразу 3 дронів (фото, відео)

Фото: t.me/belgorod_informant

За словами місцевого губернатора, постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь пошкоджено автомобілі.

У російському Бєлгороді знайшли уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

"Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі. Спецслужби вже займаються ситуацією", – розповів місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

Прокремлівський телеграм канал Mash стверджує, що нібито система ППО збила над Бєлгородом Ту-141 "Стриж". Нібито безпілотники летіли у бік електричної підстанції.

© t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash

Інший телеграм-канал "Белгородский осведомитель" пише, що один із безпілотників - модифікований російський БпЛА "Гранат-4".

У Мережі також пишуть, що один із безпілотників нібито залетів усередину будинку.

Раніше у Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ. Також недавно у цій же області російська ППО збила свою ж ракету.

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Дата публікації
Перегляди
956
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