У Бєлгороді знову немає світла: ракета, випущена по Харкову, розвернулася назад

Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Попередньо, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували у бік Харкова.
Над областю пролунало кілька "хлопків".
Також очевидці зізналися, що осколками під ракети, яка впала вночі, вибили скло в будинках.
Зауважимо, що у бік Харкова росіяни випустили шість ракет.
Зникнення світла не зупинило ворога - вночі продовжився артобстріл українського міста.
Нагадаємо, що раніше імовірно з Бєлгорода було обстріляно Харків.
Нагадаємо, стало відомо, скільки ракетами "Калібр" ворог загрожує з моря.
Читайте також:
- На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці
- Ракетний удар по ресторану у Харкові: працівники ДСНС врятували кошеня з палаючої будівлі
- ППО України збиває до 70% російських ракет – генерал-майор