У Бєлгороді знову немає світла: ракета, випущена по Харкову, розвернулася назад

Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Попередньо, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували у бік Харкова.

Над областю пролунало кілька "хлопків".

Також очевидці зізналися, що осколками під ракети, яка впала вночі, вибили скло в будинках.

Зауважимо, що у бік Харкова росіяни випустили шість ракет.

Зникнення світла не зупинило ворога - вночі продовжився артобстріл українського міста.

Нагадаємо, що раніше імовірно з Бєлгорода було обстріляно Харків.

Нагадаємо, стало відомо, скільки ракетами "Калібр" ворог загрожує з моря.

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