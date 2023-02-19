У Бердянську "бавовна": влада повідомляє про масштабну пожежу у шпиталі окупантів (відео)

Відомо, що росіяни використовують будівлю як військовий шпиталь.

В тимчасово окупованому Бердянську на базі відпочинку спалахнула пожежа.

Про це пресслужба міськради повідомила у Фейсбук.

У соцмережах ширяться кадри величезного стовпа чорного диму над захопленою базою.

Як повідомляють очевидці, пожежа сталася на базі відпочинку "Райський куточок".

"За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь", – повідомили в міськраді.

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Натомість окупанти кажуть, що пожежа трапилася через погану проводку.

Нагадаємо, так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 лютого повідомив про нібито збиття безпілотника біля Балаклавської електростанції.

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