У Бердянську "бавовна": влада повідомляє про масштабну пожежу у шпиталі окупантів (відео)

Відомо, що росіяни використовують будівлю як військовий шпиталь.
В тимчасово окупованому Бердянську на базі відпочинку спалахнула пожежа.
Про це пресслужба міськради повідомила у Фейсбук.
У соцмережах ширяться кадри величезного стовпа чорного диму над захопленою базою.
Як повідомляють очевидці, пожежа сталася на базі відпочинку "Райський куточок".
"За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь", – повідомили в міськраді.
Натомість окупанти кажуть, що пожежа трапилася через погану проводку.
Нагадаємо, так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 лютого повідомив про нібито збиття безпілотника біля Балаклавської електростанції.
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