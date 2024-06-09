У Бєлгородській області РФ під час повітряної тривоги загорівся склад боєприпасів: відео

До селища Ракитне, де сталася потужна пожежа, від українського кордону - близько 50 кілометрів.

У неділю, 9 червня, під час оголошеної в Бєлгородській області Росії повітряної тривоги пролунав потужний вибух у Ракитянському районі, після якого почалася масштабна пожежа.

Відповідне відео публікують місцеві пабліки.

До селища Ракитне від українського кордону - близько 50 кілометрів.

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Судячи із звуків детонації, які супроводжували пожежу, відбулося влучання у склад боєприпасів російської армії.

Клуби чорного диму видно на великій відстані від місця пожежі.

Окрім того, в селі Безимено Бєлгородської області, розташованому біля самого кордону з Україною, невідомий дрон підлетів до вежі зв'язку і повісив туди український прапор. Цей філігранний трюк теж потрапив на відео.

У Бєлгородській області РФ під час повітряної тривоги загорівся склад боєприпасів

Нагадаємо, раніше Сили оборони України з РСЗВ Himars уразили на території Бєлгородської області ЗРК С-300 і С-400, що РФ використовує як для атак по Харківщині, так і для роботи проти українських повітряних цілей.

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