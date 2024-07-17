Ще в березні жителі Грайворона "запустили" петицію. У ній, звертаючись до кремлівського диктатора Володимира Путіна, вони написали, що місто "практично знищене" і просять не кидати їх "у біді".

У березні 2024-го очільник Кремля Володимир Путін заявив про створення у Харківській області "санітарної зони". Тепер у Бєлгородській області РФ закривають в'їзд у прикордонні села регіону через "складну ситуацію".

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на слова губернатора регіону В'ячеслава Гладкова вжити низку заходів.

Інтенсивність обстрілів Бєлгородської області з боку ЗСУ зростає і це змусило владу розпорядитися про роздачу вогнегасників жителям прикордонних сіл.

"Щоб вони самі гасили пожежі, що виникають під час атак дронів, - тому що рятувальники часто не можуть дістатися до місця. Губернатор стверджує, що затримки в дорозі співробітників МНС нібито пов'язані із загрозою повторного удару", - йдеться у поясненні ЗМІ.

Було закуплено близько п'яти тисяч вогнегасників. Деякі жителі Бєлгородської області назвали такий захід "знущанням". Але Гладков відповів, що про це нібито просили самі селяни і що він сам побачив, як це працює.

"Атакам регулярно піддається і Бєлгород - а його жителі скаржаться, що в місті не вистачає укриттів. Крім того, регіон страждає і від російських авіабомб, випадково скинутих літаками, що летять обстрілювати Україну", - зазначає "Медуза".

Зокрема, згідно з інформацією української розвідки, з квітня 2023 по квітень 2024 року російські війська випадково скинули на Бєлгородську область 38 авіабомб. За інформацією ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до липня 2024 року в Бєлгородській області загинуло 200 мирних жителів, а приблизно 1,1 тис осіб постраждали від обстрілів.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп похвалився своїми стосунками з диктатором РФ Володимиром Путіним та заявив, що за часів його президентства "ніколи не загрожувала війна".

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