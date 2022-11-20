У Бєлгородській області РФ знову лунають вибухи: що відомо (відео)

У Бєлгородській області другий день поспіль повідомляють про вибухи.

У неділю, 20 листопада, у Бєлгородській області РФ знову неспокійно.

Очевидці повідомляють про звуки вибухів в кількох районах.

"Над областю гучно. За попередніми даними, працює ППО... Жителі Грайворонського міського округу повідомляють про гучні звуки. Гучно і у Бєлгородському районі", - пишуть у Мережі.

Місцеві пабліки поширюють інформацію про те, що нібито мешканців Грайворона та Нижнього Вільшанця просять перейти до укриттів.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито обстріл Нижнього Ольшанця та постраждалу.

"Внаслідок обстрілу села Нижній Вільшанець є одна постраждала з осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце. Є пошкодження у 6 приватних домоволодіннях", - написав він.

"Бавовна" у Бєлгороді

Від початку листопада у Бєлгородській області знову відбуваються надзвичайні ситуації. Майже щотижня стає відомо про вибухи та пожежі.

Так, вчора, 19 листопада, "бавовна" сталася в одній з будівель міста Шебекіно, де також зайнялася пожежа.

16 листопада у Бєлгородській області також пролунали вибухи, подекуди у місті зникла електроенергія.

Кремлівська пропаганда активно розганяє чутки про начебто підготовку нападу Збройних сил України на прикордонні російські міста - Бєлгород, Брянськ, Курськ. Називають навіть термін наступу – вже цієї зими.

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