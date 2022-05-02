У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій на сході – Генштаб

У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій на сході – Генштаб

У Генеральному штабі ЗС України розповіли про обстановку на фронтах протягом 68-ї доби повномасштабної війни РФ проти України.

Так, окупанти, які масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, продовжують обстріли позицій українських військ. Також ворог завдає ударів по цивільних об'єктах, які розташовані недалеко від державного кордону України, з території Росії.

Про це повідомили у Генштабі ввечері 2 травня.

У повідомленні також йдеться, що в Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.

Нагадаємо, втрати російських окупантів у живій силі в Україні наближаються до 24 тисяч осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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