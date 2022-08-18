У Бєлгородській області вже друга "бавовна" за добу: відео масштабної пожежі

У Мережі пишуть про вибухи у Старому Осколі Бєлгородської області РФ.

Відео вибухів пошири у соцмережах.

У деяких ЗМІ припускають, що це могла вибухнути несправна ракета, яку пускали по Харкову. Місцеві пабліки пишуть, що пожежа триває біля бази відпочинку "Шоколад" на околицях Старого Оскола. За іншими даними, пожежа - у районі військового аеродрому.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

Також "бавовна" - у Керчі і Севастополі.

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