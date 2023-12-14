У Бєлгородській області заговорили про значні втрати у підрозділах ЗС РФ поблизу Бахмута (перехоплення)

Місцевий житель Бєлгородської області, що називають "однією із наймолодших регіонів Російської Федерації", обговорив посилення підрозділів ЗС РФ та замовчування значних втрат в армії в районі Бахмута.

Про це свідчить перехоплення української розвідки.

"Ну що ви там? Коли Бахмут вже буде Росією?.." — питає співрозмовник.

Однак не все так добер, як передають російські пропагандисти.

"Просуваються наші, просуваються по новинам, принаймні, по телику... Лише у ВК (VK, або ВКонтакті — російська соціальна мережа, яка належить однойменному ТОВ "Компанія ВК" — ред.) дізнаєшся, бл*дь: то загинув, той загинув", — жаліється росіянин.

"Як в армії, так? Бл*дь, дні рахуєшь, так?" — співчуває співрозмовник.

А також додає, що у місцевих новиних не розповідають про втрати російських військових.

Тим часом в Росії відбулася так звана "Пряма лінія" із Володимиром Путіним. Під час цього дійства громадян найбільше цікавили результати війни в Україні. Що відповідав на запитання очільник Кремля, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни масово пишуть листи Путіну, в яких жаліються на "мʼясні штурми".

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