У Бєлгородській області заговорили про значні втрати у підрозділах ЗС РФ поблизу Бахмута (перехоплення)

Громадянину кортіло дізнатися, коли Бахмут "стане Росією".
Місцевий житель Бєлгородської області, що називають "однією із наймолодших регіонів Російської Федерації", обговорив посилення підрозділів ЗС РФ та замовчування значних втрат в армії в районі Бахмута.
Про це свідчить перехоплення української розвідки.
"Ну що ви там? Коли Бахмут вже буде Росією?.." — питає співрозмовник.
Однак не все так добер, як передають російські пропагандисти.
"Просуваються наші, просуваються по новинам, принаймні, по телику... Лише у ВК (VK, або ВКонтакті — російська соціальна мережа, яка належить однойменному ТОВ "Компанія ВК" — ред.) дізнаєшся, бл*дь: то загинув, той загинув", — жаліється росіянин.
"Як в армії, так? Бл*дь, дні рахуєшь, так?" — співчуває співрозмовник.
А також додає, що у місцевих новиних не розповідають про втрати російських військових.
Тим часом в Росії відбулася так звана "Пряма лінія" із Володимиром Путіним. Під час цього дійства громадян найбільше цікавили результати війни в Україні. Що відповідав на запитання очільник Кремля, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни масово пишуть листи Путіну, в яких жаліються на "мʼясні штурми".
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