У Бєлгороді після удару по ТЕЦ — блекаут (відео)
У російському Бєлгороді після удару частково зникло світло та водопостачання.
У російському Бєлгороді після удару по місцевій ТЕЦ зникла електрика та водопостачання.
Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.
«Є перебої з подачею електроенергії, досить значні», — поскаржився він.
Telegram-канал ASTRA додає, що у місті місцями зникла електрика та водопостачання, зупинилися ліфти, магазини закрилися або працюють лише за готівку, транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, також не працюють світлофори. В районі Бєлгородської ТЕЦ піднімається дим. У Бєлгородському районі — відключення світла, води та інтернету після обстрілу.
Крім того, у місцевих пабліках повідомляють, що удару було завдано по підстанції «Луч» у Бєлгороді.
Без електрики, за попередньою інформацією, частково залишилися Старий Оскол, Шебекіно та ще низка міст регіону.
Увага. Відео містить нецензурну лексику 18+
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом. Він попередив Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору.