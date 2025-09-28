Удар по ТЕЦ у Бєлгороді

У російському Бєлгороді після удару по місцевій ТЕЦ зникла електрика та водопостачання.

Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

«Є перебої з подачею електроенергії, досить значні», — поскаржився він.

Telegram-канал ASTRA додає, що у місті місцями зникла електрика та водопостачання, зупинилися ліфти, магазини закрилися або працюють лише за готівку, транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, також не працюють світлофори. В районі Бєлгородської ТЕЦ піднімається дим. У Бєлгородському районі — відключення світла, води та інтернету після обстрілу.

Крім того, у місцевих пабліках повідомляють, що удару було завдано по підстанції «Луч» у Бєлгороді.

Без електрики, за попередньою інформацією, частково залишилися Старий Оскол, Шебекіно та ще низка міст регіону.

Увага. Відео містить нецензурну лексику 18+

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом. Він попередив Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору.