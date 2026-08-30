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ТСН у соціальних мережах

Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото) / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв
Вибух (ілюстративне фото)

У Бєлгороді серія прильотів: дим видно біля ТЕЦ і телевежі

У Бєлгороді повідомляють про кілька прильотів. Російські ресурси пишуть про падіння ракети біля телевежі та дим у районі місцевої ТЕЦ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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У російському Бєлгороді повідомляють про кілька прильотів.

За даними російських ЗМІ та місцевих пабліків, одна з ракет упала в районі телевежі.

Одна з ракет упала в районі телевежі. / © російські ЗМІ

Одна з ракет упала в районі телевежі. / © російські ЗМІ

Також у мережі з’явилися кадри зі стовпом диму після удару в районі Харківської гори.

Дым после удара по Белгородской ТЕЦ. / © російські ЗМІ

Дым после удара по Белгородской ТЕЦ. / © російські ЗМІ

Окремо російські ресурси повідомляють про дим у районі Бєлгородської ТЕЦ.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше у російському Санкт-Петербурзі здетонувавла саморобна вибухівка у кросовері Geely. Внаслідок вибуху загинув підполковник російської армії, а його дружина потрапила до реанімації.

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