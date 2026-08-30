У Бєлгороді серія прильотів: дим видно біля ТЕЦ і телевежі

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У російському Бєлгороді повідомляють про кілька прильотів.

За даними російських ЗМІ та місцевих пабліків, одна з ракет упала в районі телевежі.

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Одна з ракет упала в районі телевежі. / © російські ЗМІ

Також у мережі з’явилися кадри зі стовпом диму після удару в районі Харківської гори.

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Дым после удара по Белгородской ТЕЦ. / © російські ЗМІ

Окремо російські ресурси повідомляють про дим у районі Бєлгородської ТЕЦ.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше у російському Санкт-Петербурзі здетонувавла саморобна вибухівка у кросовері Geely. Внаслідок вибуху загинув підполковник російської армії, а його дружина потрапила до реанімації.

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