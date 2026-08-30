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- Війна
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У Бєлгороді серія прильотів: дим видно біля ТЕЦ і телевежі
У Бєлгороді повідомляють про кілька прильотів. Російські ресурси пишуть про падіння ракети біля телевежі та дим у районі місцевої ТЕЦ.
У російському Бєлгороді повідомляють про кілька прильотів.
За даними російських ЗМІ та місцевих пабліків, одна з ракет упала в районі телевежі.
Також у мережі з’явилися кадри зі стовпом диму після удару в районі Харківської гори.
Окремо російські ресурси повідомляють про дим у районі Бєлгородської ТЕЦ.
Офіційної інформації про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, раніше у російському Санкт-Петербурзі здетонувавла саморобна вибухівка у кросовері Geely. Внаслідок вибуху загинув підполковник російської армії, а його дружина потрапила до реанімації.