публікації
-
Категорія
Війна
переглядів
756
прочитання
1 хв
У Бєлгороді знову блекаут: в РФ кажуть про ракетний удар (відео)
Бєлгород залишився без електрики та, ймовірно, без води після візиту дронів та ракет.
Сьогодні, 3 лютого, у російському Бєлгороді знову зникла електрика.
Про це пишуть місцеві бєлгородські пабліки.
Гауляйтер Бєлгородської області Гладков підтвердив, що місто зазнало ракетного удару. Водночас місцеві пабліки, крім ракетної небезпеки, повідомляли про атаку дронів.
Гладков визнав, що внаслідок обстрілу є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.
«Попередньо постраждалих немає. Існують серйозні пошкодження на інфраструктурному об’єкті. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється», — зазначив гауляйтер Гладков.
Бєлгородський водоканал повідомляє про відключення електроенергії на водозаборах.
Тим часом у Мережі росіяни обурюються бездіяльністю своєї «Пе-ве-о».
Також у місцевих пабліках діляться відео знеструмленого Бєлгорода.
