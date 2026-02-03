ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
756
Час на прочитання
1 хв

У Бєлгороді знову блекаут: в РФ кажуть про ракетний удар (відео)

Бєлгород залишився без електрики та, ймовірно, без води після візиту дронів та ракет.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Бєлгороді знову блекаут: в РФ кажуть про ракетний удар (відео)

© ТСН.ua

Сьогодні, 3 лютого, у російському Бєлгороді знову зникла електрика.

Про це пишуть місцеві бєлгородські пабліки.

Гауляйтер Бєлгородської області Гладков підтвердив, що місто зазнало ракетного удару. Водночас місцеві пабліки, крім ракетної небезпеки, повідомляли про атаку дронів.

Гладков визнав, що внаслідок обстрілу є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Попередньо постраждалих немає. Існують серйозні пошкодження на інфраструктурному об’єкті. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється», — зазначив гауляйтер Гладков.

Бєлгородський водоканал повідомляє про відключення електроенергії на водозаборах.

Тим часом у Мережі росіяни обурюються бездіяльністю своєї «Пе-ве-о».

Також у місцевих пабліках діляться відео знеструмленого Бєлгорода.

Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині затримали ветерана АТО, який став «лояльним» росіянином.

Дата публікації
Кількість переглядів
756
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie