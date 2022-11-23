У центрі Донецька пролунали сильні вибухи: пропагандисти заявили про обстріл депо та "держустанови"

У центрі Донецька ввечері, 23 листопада, пролунали потужні вибухи. Пропагандисти повідомили про обстріл депо та "держустанови", яку в 2014 році захопили бойовики.

Про це пишуть донецькі телеграм-канали.

Місцеві пабліки опублікували обстріл центру Донецька. Пропагандисти оперативно встигли заявити про нібито обстріл депо, Донецького металургійного заводу та однієї із "держустанов", яку російські бойовики захопили ще 2014 року.

Наразі невідомо, чи це не Росія обстріляла центр Донецька, щоб звинуватити у цьому Україну. Обставини невідомі.

Водночас російські терористи похвалились, як із житлового кварталу Донецька обстрілюють підконтрольну Україні територію.

Вибухи у Донецьку

Донецьк, який нібито "бомбили 8 років", зараз виглядає зовсім незруйнованим містом, тоді як Маріуполь російські терористи знищили за місяць.

Водночас в окупованому від 2014 році Донецьку періодично чути вибухи. Востаннє вони лунали 9 листопада.

Зазначимо, що росіяни часто обстрілюють український Донецьк, що влаштувати провокації та звинуватити у цьому наші Збройні сили.

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