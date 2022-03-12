У центрі Києва внаслідок обстрілу окупантів загорілась покрівля адміністративної будівлі - ДСНС

О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 - ліквідовано.

У центрі Києва на Подолі внаслідок ворожого обстрілу загорілась покрівля адміністративної будівлі.

Про це повідомляє ДСНС.

"12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Хорива, що у Подільському районі столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Водночас радник очільник МВС Антон Геращенко написав у своєму телеграмі, що на Подолі в Києві відбувся вибух, в результаті якого сталося загорання приміщення Ощадбанку. Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих втановлюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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